Merkez Bankası'nın kararının ardından döviz kurları

Bugün Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nun faiz oranını açıklamasının ardından gözler döviz ve altın fiyatlarına çevrildi.

Dünkü kapanışta dolar 13,54 liradan, euro ise 15,37 liradan satılmıştı. Serbest piyasada döviz fiyatlarında dolar 13,4480 liradan, euro ise 15,2970 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 13,4460 liradan alınan dolar 13,4480 liradan, 15,2950 liradan alınan euro ise 15,2970 liradan satılıyordu. Sterlin ise 18,3033 liradan işlem görüyordu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE EURODA SINIRLI DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasının ardından dolar 13,444 lira, euro 15,261 lira ve sterlin de 18,334 liraya geldi.

Döviz düşüşünü devam ettirerek faiz kararının açıklanmasından ardından piyasada dolar 13,38 liraya, euro 15,139 liraya gerilerken sterlin ise 18,171 lira oldu.

SERBEST PİYASADA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 795 lira, çeyrek altın 1.315 lira, Cumhuriyet altını 5 bin 358 lira, 22 ayar bileziğin gramı 728 lira, tam altın 5 bin 258 lira ve Reşat altın da 5 bin 247 lira olmuştu.

Gram altın 795 liradan 788 liraya,

Çeyrek altın 1.315 liradan 1.303 liraya

Cumhuriyet altını 5 bin 358 lira, 5 bin 310 liraya,

22 ayar bileziğin gramı 728 liradan, 722 liraya,

Tam altın 5 bin 258 liradan 5 bin 213 liraya,

Reşat altın da 5 bin 247 liradan 5 bin 200 liraya geriledi.