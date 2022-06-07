Petrol
118.99
-0.44%
Euro
17.9679
1.28%
Dolar
16.7512
1.07%
Altın
994.67
1.42%
Borsa
2637
-0.41%
Bitcoin
498.089
-4.33%
BTXN Coin
11.37
-4.53%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Merkez Bankası'nın mayısta KİT'lere döviz satışı geriledi

    Merkez Bankası'nın, yürüttüğü politikalar çerçevesinde KİT'lere döviz satışı açıklandı.
    • 07.06.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 11:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası'nın mayısta KİT'lere döviz satışı geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), BOTAŞ dahil kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) mayıs ayında 1,82 milyar dolar döviz satışı yapıldığını açıkladı.

    Doğalgaz ithalat faturası azaldı

    TCMB verilerine göre büyük bölümünün BOTAŞ ithalat maliyetinin oluşturduğu KİT'lere döviz satışı belli oldu. Bu veri, TCMB rezervlerinden karşılanan doğalgaz ithalat faturasının mayıs ayında önceki aylara göre belirgin azaldığını gösteriyor.

    Artan enerji maliyetleri ile bu imkanın kullanımı, geçtiğimiz 6 ayda rekor seviyelere ulaşmıştı.

    TCMB, aynı miktarda rezerv kaybına rağmen Kasım 2021'den beri 23,5 milyar dolarlık döviz talebinin piyasaya girmemesini sağlamış oldu.

    Piyasaya gelecek döviz talebi azaltılıyor

    Reuters'in haberine göre, bu yöntemle TCMB, doğrudan müdahalede bulunmasa bile rezerv maliyetine rağmen piyasaya gelecek döviz talebini azaltıyor. Sistem, bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladığı kur politikasında da önemli bir rol oynuyor.

    TCMB verilerine göre şubatta 5,4 milyar dolara yükselerek rekor kıran rezerv kaybı mart ve nisanda 3,2 milyar dolar civarında seyretmişti. Mayısta belirgin düşüş görüldü.

    Reeskont dönüşlerinden rekor girişler yaşandı

    TCMB verilerine göre bankanın reeskont ile sağladığı döviz rezervi miktarı mayısta 2,4 milyar dolar ile nisan ayındaki 3,16 milyar dolarlık rekorun altında kaldı. Bu düşüşe rağmen reeskont geri dönüşü kanalından elde edilen döviz 10.4 milyar dolarla ulaştı.

    Reeskont

    Reeskont nedir

    Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini ifade eder.


    İlginizi Çekebilir

    Emeklilere de yansıyacak olan 3600 ek göstergenin ayrıntıları
    Ekonomi

    Emeklilere de yansıyacak olan 3600 ek göstergenin ayrıntıları

    İzmir'de, otizmli çocuğun yatağa bağlanmasına inceleme
    3. Sayfa

    İzmir'de, otizmli çocuğun yatağa bağlanmasına inceleme

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir