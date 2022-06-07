Merkez Bankası'nın mayısta KİT'lere döviz satışı geriledi

Merkez Bankası'nın, yürüttüğü politikalar çerçevesinde KİT'lere döviz satışı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), BOTAŞ dahil kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) mayıs ayında 1,82 milyar dolar döviz satışı yapıldığını açıkladı.

Doğalgaz ithalat faturası azaldı

TCMB verilerine göre büyük bölümünün BOTAŞ ithalat maliyetinin oluşturduğu KİT'lere döviz satışı belli oldu. Bu veri, TCMB rezervlerinden karşılanan doğalgaz ithalat faturasının mayıs ayında önceki aylara göre belirgin azaldığını gösteriyor.

Artan enerji maliyetleri ile bu imkanın kullanımı, geçtiğimiz 6 ayda rekor seviyelere ulaşmıştı.

TCMB, aynı miktarda rezerv kaybına rağmen Kasım 2021'den beri 23,5 milyar dolarlık döviz talebinin piyasaya girmemesini sağlamış oldu.

Piyasaya gelecek döviz talebi azaltılıyor

Reuters'in haberine göre, bu yöntemle TCMB, doğrudan müdahalede bulunmasa bile rezerv maliyetine rağmen piyasaya gelecek döviz talebini azaltıyor. Sistem, bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladığı kur politikasında da önemli bir rol oynuyor.

TCMB verilerine göre şubatta 5,4 milyar dolara yükselerek rekor kıran rezerv kaybı mart ve nisanda 3,2 milyar dolar civarında seyretmişti. Mayısta belirgin düşüş görüldü.

Reeskont dönüşlerinden rekor girişler yaşandı

TCMB verilerine göre bankanın reeskont ile sağladığı döviz rezervi miktarı mayısta 2,4 milyar dolar ile nisan ayındaki 3,16 milyar dolarlık rekorun altında kaldı. Bu düşüşe rağmen reeskont geri dönüşü kanalından elde edilen döviz 10.4 milyar dolarla ulaştı.

Reeskont nedir

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini ifade eder.