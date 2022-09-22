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    Merkez Bankası'nın politika faizi bugün açıklanıyor

    Merkez Bankası'nın politika faizi bugün açıklanıyor

    Dün akşam açıklanan Fed'in faiz kararının ardından bugün de gözler TCMB'nin saat 14.00'de vereceği politika faiz kararına odaklandı.
    • 22.09.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 08:48
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını bugün açıklayacak.

    Merkez Bankası uzun süredir yüzde 14'te sabit tuttuğu politika faizini bir önce ay 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine getirmişti.

    Faizin sabit bırakılması bekleniyor

    Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili yapılan piyasa anketleri ve kurumun kendi araştırmasından çıkan sonuca göre faizin bugün de 13'te sabit bırakılması bekleniyor.

    TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

    Toplantı özeti de merak ediliyor

    Yılın 9'uncu faiz kararının açıklanması ile birlikte toplantı özeti metninde geçen ifadeler de piyasanın yönünün belirlenmesi açısından önem kazanıyor.

    Fed

    Fed, faiz oranını 75 baz puan artırdı

    ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini üçüncü ayda da beklentilere paralel olarak 75 baz puan artırarak, yüzde 3 ile 3,25 aralığına yükseltti. Banka yetkililerinin 2022 sonu için ortalama faiz beklentisi yüzde 4,4 olarak kaydedildi. 2023 sonu için ise beklenti yüzde 4,6 olarak ifade edildi.


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