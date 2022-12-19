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    Merkez Bankası'nın politika faizi perşembe günü açıklanacak

    Merkez Bankası'nın aralık ayındaki politika faizi kararı, 22 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te yayınlanacak. Piyasanın beklentisi ve yapılan anketin sonucuna göre faiz yüzde 9'da sabit kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:35
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    Merkez Bankası'nın politika faizi perşembe günü açıklanacak

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 22 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek ve faiz kararı ile birlikte toplantı özeti, resmi internet sitesinden saat 14.00'te yayınlanacak.

    Şu anda politika faizi yüzde 9

    Merkez Bankası, bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine çekmişti. Ve banka faiz indirimi döngüsünü sonlandırdığını da açıklamıştı.

    Beklenti faizin sabit kalacağı yönünde

    İç piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını beklerken, fiyatlamalar da faizin yüzde 9'da sabıt kalacağı yönünde ilerliyor.

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında perşembe günü toplanacak kurulun kararı ile ilgili 44 katılımcı ile gerçekleşen TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu politika faizi için yüzde 9 rakamı yer aldı.

    PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre ekonomistlerin tamamı, politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

    TCMB

    Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi de "yüzde 9" dedi

    Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 66,80 oldu. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler de yüzde 9 olarak belirlendi. Gelecek yıl sonu için politika faizi beklentisi ise yüzde 14,86 düzeyinde oluştu.

    Politika faizi


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