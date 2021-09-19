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    Merkez Bankası'nın politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor

    Önümüzdeki hafta dünyada ve ülkemizde merkez bankalarının politika faizi kararı takip edilecek. Piyasalara hiç bir bankanın faizi yükseltmeyeceği öngörüşü hakim.
    • AA
    • 19.09.2021 - 09:05
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    Merkez Bankası'nın politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor

    Yurt içi pay piyasalarında bu hafta cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilirken, gözler gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

    Gelecek hafta gözler Amerikan Merkez Bankası (Fed) Fed, Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarına çevrilirken, üç merkez bankasının da faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

    "POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 19'DA SABİT BIRAKILACAK"

    AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, politika metninde para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

    Öte yandan, Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen ay yıllık bazda yüzde 8,7 artışla beklentilerin altında kalırken, cari işlemler açığı ise temmuzda 683 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

    TCMB

    GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER

    Gelecek hafta yurt içinde, çarşamba tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı ve cuma, kapasite kullanımı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endeksleri takip edilecek.

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