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Merkez Bankası'nın politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor

Merkez Bankası'nın politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor

Önümüzdeki hafta dünyada ve ülkemizde merkez bankalarının politika faizi kararı takip edilecek. Piyasalara hiç bir bankanın faizi yükseltmeyeceği öngörüşü hakim.