Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan artırması bekleniyor

Yabancı ekonomistler ve stratejistlerin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde artışa gitmesini beklentisi var.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın son ifadelerini yorumladı.

Matys, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede TCMB'nin, enflasyonu bu yılın ikinci yarısında düşürmek için TL'yi desteklemeye devam edeceğine dair bir işaret vermesinin önemli olduğunu belirtti.

"ENFLASYON PATİKASINA DAİR YUKARI YÖNLÜ RİSKLER ARTIYOR"

Enflasyon patikasına dair yukarı yönlü risklerin zayıf TL ve yüksek emtia fiyatlarından dolayı son haftalarda arttığını ifade eden Matys, TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu Toplantısı'nda, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7'ye, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunduğunu anımsattı.

"TÜKETİCİ FİYATLARI ÖÜMÜZDEKİ AYLARDA YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDEBİLİR"

Matys, dezenflasyonist senaryoların geçerli olduğunu ancak tüketici fiyatlarının ileriki aylarda yüksek kalmaya devam edebileceğini dile getirdi.

(Naci Ağbal)

"AĞBAL'IN PİYASALARLA İLETİŞİMİ MÜKEMMEL"

Ağbal'ın, TCMB'nin kurumsal blog sayfası Merkezin Güncesi'nde kaleme aldığı "Kalıcı Fiyat İstikrarı İçin Kararlı ve Öngörülebilir Para Politikasının Önemi" başlıklı yazıda "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandığını anımsatan Matys, Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığına atandığı kasım ayından bu yana piyasalarla iletişiminin mükemmel olduğunu söyledi.

"AĞBAL, MERKEZ BANKASI'NIN GEREKENİ YAPACAĞINA DAİR MESAJ VERDİ"

Ağbal'ın son ifadelerinin TCMB'nin gerekeni yapmak için hazır olduğu şeklinde yorumlanması gerektiğini belirten Matys, Merkez Bankası'nın büyük olasılıkla politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 18'e çıkarabileceğini ifade etti.

"ENFLASYONU AŞAĞI ÇEKMEK İÇİN REEL FAİZ TUTARLARI YUKARIDA TUTMAK ZORUNLU"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin, enflasyonu sürdürülebilir bir temelde aşağı çekmek için reel faiz oranlarını yukarıda tutmak zorunda olacağını aktardı.

Tuvey, TL'deki son değer kayıpları ve enflasyonun beklenenden yüksek gelmesinin faizlerde artış ihtimalini yükselttiğini vurguladı.

"POLİTİKA FAİZİ 100 BAZ PUAN ARTABİLİR"

TCMB'nin politika faizini 100 baz puan artırabileceğini kaydeden Tuvey, daha yüksek bir artışın da sürpriz olmayacağını belirtti.

Tuvey, başarılması durumunda enflasyonu aşağı çekmenin TL için daha destekleyici bir ortam sağlayabileceğini dile getirdi.

Reel faiz oranlarının yüksek seviyelerde tutulması durumunda enflasyonun tek haneleri görebileceğini söyleyen Tuvey, "Parasal gevşemeye daha tedbirli yaklaşılması enflasyonla mücadelenin daha ciddiye alındığına dair bir işaret gönderebilir." youmunda bulundu.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor.

Şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.