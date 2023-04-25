Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakması bekleniyor

Geçen ay gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.
AA Finans'ın yaptığı ankete göre, Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısında politika faizini sabit bırakmasının beklendiği açıklandı.
AA Finans'ın, 27 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin çoğu "faiz sabit bırakılacak" dedi
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.
Faizin 50 baz düşmesini bekleyen ekonomistler azınlıkta
Ekonomistlerden 4'ü mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19'u politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.