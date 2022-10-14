Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 11'e düşürmesi bekleniyor

Merkez Bankası, 20 Ekim Perşembe günü politika faizini açıklayacak. Açıklama öncesinde yapılan değerlendirmelerden faizinin 100 baz puan inmesi beklentisi çıktı.

Geçen ay gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizin 100 baz puanlık indirimle yüzde 13'ten yüzde 12'ye düşürülmüştü.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısında politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor.

Ankete 18 ekonomist katıldı

AA Finans'ın, 20 Ekim Perşembe günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Faizin 100 baz puan düşmesi bekleniyor

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.

Yıl sonunda faizin yüzde 9 olması beklentisi var

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu.

Merkez Bankası beklenti anketine göre ise faiz 11,22 olacak

Bugün açıklanan TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentilere göre de cari ay sonu için yüzde 11,22 ve 3 ay sonrasına yönelik ise yüzde 9,41 olması bekleniyor.