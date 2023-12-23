Merkez Bankası'nın PPK üyeliğine atama TCMB'nin Para Politikası Kurulu, politika faizi dahil birçok konuda kritik kararlar alıyor. Bu kurula yeni bir atama gerçekleştirildi ve Prof. Dr. Fatma Özkul, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine Prof. Dr. Fatma Özkul atandı.

Atamaya ilişkin Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları yayınlandı.

Buna göre, Prof. Dr. Fatma Özkul yeni PPK üyesi olarak atanırken, TCMB, yeni üyenin öz geçmişini internet sitesinde paylaştı.

Prof. Dr. Fatma Özkul kimdir?

Prof. Dr. Fatma Özkul, 1978 yılında Elazığ’da doğdu.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren Özkul, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında tamamladı. Özkul, 2012 yılında Muhasebe Bilim Dalında doçent, 2018 yılında profesör unvanını aldı.

Aldığı görevler

2007-2021 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Özkul, akademisyenliğinin yanı sıra; meslek yüksekokulu müdür yardımcılığı, sosyal bilimler enstitüsü müdür yardımcılığı ve lisansüstü eğitim enstitüsü müdürlüğü görevlerini yaptı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş olan Özkul, halen Ziraat Finans ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi görevini de sürdürüyor.

Makale ve yayınları

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olan Özkul’un, muhasebe ve denetim alanlarında çok sayıda akademik yayını bulunuyor.

Özkul ayrıca, "İşletmelerde Hile Riski Yönetimi", "Perakende İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları" kitaplarının yanı sıra, 2023 yılında "yılın en iyi finans ve ekonomi kitabı ödülü"ne layık görülen "Kripto Varlıklar Muhasebesi" kitabını yazdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)