Merkez Bankası'nın rezervleri 91.6 milyar dolar oldu

Merkez Bankası'nın rezervleri 91.6 milyar dolar oldu

TCMB, toplam rezervlerin geçen hafta 51 milyon dolar azalarak 91 milyar 612 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 583 MİLYON DOLAR AZALDI

Buna göre, 12 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 583 milyon dolar azalışla 52 milyar 664 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 5 Mart'ta 53 milyar 247 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 532 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 532 milyon dolar artarak 38 milyar 416 milyon dolardan 38 milyar 948 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 51 MİLYON DOLAR DÜŞTÜ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 51 milyon dolar azalarak 91 milyar 663 milyon dolardan 91 milyar 612 milyon dolara geriledi.