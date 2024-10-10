Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 4 Ekim haftasında haftalık para ve banka istatistiklerini yayınladı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 75 milyon dolar düşüşle 157 milyar 390 milyon dolardan 156 milyar 315 milyon dolara geriledi.

Böylece rezervlerdeki düşüş 1 milyar 75 milyon dolar oldu.

Bir önceki hafta brüt rezervler 157,4 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri de 13 milyon dolar düşüşle 63 milyar 566 milyon dolardan, 63 milyar 553 milyon dolara indi.

DÖVİZ REZERVLERİ

Buna göre, 4 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 62 milyon dolar azalışla 92 milyar 762 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 27 Eylül'de 93 milyar 824 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.