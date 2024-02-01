Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı: 137,2 milyar dolar TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. TCMB toplam rezervleri 137 milyar 161 milyon dolar oldu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezevleri brüt döviz ve altın rezevlerinin toplamından oluşuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 930 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri attı

TCMB'nın altın rezervleri 26 Ocak itibarıyla 282 milyon dolar artışla 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri azaldı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 212 milyon dolar azalışla 89 milyar 154 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 19 Ocak'ta 90 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi Merkez Bankası'nın rezervlerinin artırılması politikasını yürütüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)