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    Merkez Bankası’nın rezervleri arttı

    Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre Merkez Bankası toplam rezervleri, 4 Şubat ile biten haftada 4 milyar 442 milyon dolara ulaştı.
    • İHA
    • 10.02.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 15:53
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    Merkez Bankası’nın rezervleri arttı

    Merkez Bankası'nın rezervleri, ekonomistlerin olduğu kadar kamuoyunun da odağında.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

    Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Şubat ile biten haftada 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolar oldu.

    DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

    TCMB'nın brüt döviz rezervleri de 4 milyar 80 milyon dolar artarak 71 milyar 636 milyon dolardan 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi.

    Merkez Bankası’nın rezervleri arttı #1

    ALTIN REZERVLERİ AZALDI

    Merkez Bankası'nın altın rezervleri ise 4 Şubat haftasında 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara indi.


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