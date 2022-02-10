Merkez Bankası’nın rezervleri arttı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre Merkez Bankası toplam rezervleri, 4 Şubat ile biten haftada 4 milyar 442 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası'nın rezervleri, ekonomistlerin olduğu kadar kamuoyunun da odağında.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Şubat ile biten haftada 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolar oldu.

DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

TCMB'nın brüt döviz rezervleri de 4 milyar 80 milyon dolar artarak 71 milyar 636 milyon dolardan 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi.

ALTIN REZERVLERİ AZALDI

Merkez Bankası'nın altın rezervleri ise 4 Şubat haftasında 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara indi.