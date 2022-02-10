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Merkez Bankası’nın rezervleri arttı
Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre Merkez Bankası toplam rezervleri, 4 Şubat ile biten haftada 4 milyar 442 milyon dolara ulaştı.
- İHA
- 10.02.2022 - 15:44
- Güncelleme : 10.02.2022 - 15:53
Merkez Bankası'nın rezervleri, ekonomistlerin olduğu kadar kamuoyunun da odağında.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.
Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Şubat ile biten haftada 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolar oldu.
DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIŞ YAŞANDI
TCMB'nın brüt döviz rezervleri de 4 milyar 80 milyon dolar artarak 71 milyar 636 milyon dolardan 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi.
ALTIN REZERVLERİ AZALDI
Merkez Bankası'nın altın rezervleri ise 4 Şubat haftasında 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara indi.