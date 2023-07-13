Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artış devam etti Finans ve ekonomi çevrelerine güven veren ve yatırımlar için cesaretlendiren Merkez Bankası'ndaki rezerv artışı sürüyor.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası rezervleri 7 Temmuz haftasında 110,4 milyar dolara yükseldi.

Toplam rezervler bir önceki haftaya göre 1 milyar 829 milyon dolar artarak 110 milyar 416 milyon dolara ulaştı.

Brüt döviz rezervleri, 2 milyar 681 milyon dolar artış yaşadı

Buna göre, 7 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 681 milyon dolar artışla 69 milyar 836 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 27 Haziran'da 67 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 852 milyon dolar azaldı

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 852 milyon dolar azalarak 41 milyar 432 milyon dolardan, 40 milyar 580 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 7 Temmuz haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 829 milyon dolar artışla 108 milyar 587 milyon dolardan 110 milyar 416 milyon dolara çıktı.

"1 aylık dönemde Merkez Bankası net rezervleri 14,2 milyar dolar iyileşme gösterdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün merkez bankası rezervleriyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapmıştı:

1 aylık dönemde Merkez Bankası net rezervleri 14,2 milyar dolar iyileşme gösterdi. Bu rakamlar ekonomi, finans, ticaret çevrelerine güven ve cesaret veriyor.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih / Altın Rezervleri / Brüt Döviz Rezervleri / Toplam Rezervler