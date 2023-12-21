Tüm zamanların en yüksek seviyesi! TCMB rezervleri 142,5 milyar dolara çıktı Merkez Bankası'nın brüt rezervleri Mayıs 2023'ten bu yana artışını sürdürdü ve geçen hafta olan 141,4 milyar dolar düzeyinden 142,5 milyar dolara yükseldi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından uygulanan politikalarla uyumlu olarak rezevlerini artırmaya devam ediyor.

TCMB'nin rezevleri altın ve döviz rezevlerinin toplamından oluşuyor.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

TCMB toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolardan, 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Mayıs ayından bugüne artış oranı yüzde 44,8

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 15 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 44 milyar 70 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 44,8'e karşılık geldi.

Brüt döviz rezervleri

Buna göre, 15 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 890 milyon dolar artışla 95 milyar 399 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 8 Aralık'ta 94 milyar 509 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 265 milyon dolar artarak 46 milyar 864 milyon dolardan 47 milyar 129 milyon dolara çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)