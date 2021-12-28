Merkez Bankası'nın TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi

Merkez Bankası, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu ay ve gelecek ay gerçekleştireceği Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimini açıkladı.

İHALE TARİHLERİ VE TUTARLARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası tarafından bu ay ve gelecek ay gerçekleştirecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimine göre ihale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle: