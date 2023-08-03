Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Temmuz ile biten haftada 223 milyon dolar arttı.

İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Temmuz ile biten haftada 223 milyon dolar artarak 113 milyar 774 milyon dolar oldu.

Brüt rezerv 674 milyon dolar arttı

Brüt döviz rezervleri, 674 milyon dolar artarak 71 milyar 675 milyon dolardan 72 milyar 349 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 28 Temmuz haftasında 451 milyon dolar azalarak 41 milyar 876 milyon dolardan 41 milyar 425 milyon dolara indi.