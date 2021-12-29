Merkez Bankası'nın yeni dönem ilk döviz ihalesi sonuçlandı

TCMB'nin, dün tarih ve miktarlarını açıkladığı ilk döviz ihalesi gerçekleşti. 1 ve 3 ay vadeli 100'er milyon dolarlık TL uzlaşmalı döviz ihalelerine toplam 189 milyon dolar teklif geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son ekonomi modelindeki aksiyon adımlarından biri olan TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalelerinin ilkini açtı.

TOPLAM 189 MİLYON DOLAR TEKLİF GELDİ

1 ve 3 ay vadeli 100'er milyon dolarlık TL uzlaşmalı döviz ihalelerine toplam 189 milyon dolar teklif geldi.

1 ay vadeli ihalede teklif 74 milyon dolar, gerçekleşen tutar 74 milyon dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 12,74000, en düşük fiyat 12,74000, en yüksek fiyat 12,74000, tekliflerin ortalama fiyatı 12,74000 oldu.

3 ay vadeli ihalede teklif 115 milyon dolar, gerçekleşen tutar 100 milyon dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 13,21778, en düşük fiyat 13,17000, en yüksek fiyat 13,22050, tekliflerin ortalama fiyatı 13,21154 olrak kayıtlara geçti.