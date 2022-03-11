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    Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,68

    Merkez Bankası'nın mart ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayınlandı. buna göre dolar/TL, enflasyon, büyüme ve cari açık beklentileri revize edildi.
    • AA
    • 11.03.2022 - 15:08
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    Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,68

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 40,47 oldu.

    Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayınladı.

    YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ İSE YÜZDE 40,47

    Geçen ay yüzde 2,81 olan mart ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,13'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 40,47 oldu.

    12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,83'ten 26,43'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,42'den 17,03'e yükseldi.

    Dolar/TL

    YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ 16,68

    Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,68 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 16,62'den 17,42'ye çıktı.

    YIL SONU CARİ İŞLEMLER AÇIĞI BEKLENTİSİ, BU DÖNEMDE 21,2 MİLYAR DOLAR

    Bir önceki anket döneminde 9,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 21,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 17,7 milyar dolar oldu.

    Merkez Bankası nın yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,68 #2

    CARİ YIL BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,4

    Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 3,4'e gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

    BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 14

    TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.


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