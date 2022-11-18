Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68,06 oldu

TCMB, kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon, dolar kuru, faiz ve büyüme beklentileri ortaya kondu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) katılımcı anketine göre; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68,06, gecelik faiz yüzde 9,47, haftalık repo faizi yüzde 9, yıl sonu döviz beklentisi 19,54 TL ve 2022 yıl sonu büyüme beklentisi ise 5,1 oldu.

Yıl sonu enflasyon beklentisi: Y üzde 68,06

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.

Ay sonu gecelik faiz beklentisi: Yüzde 9,47

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,25 iken, bu anket döneminde yüzde 9,47 oldu.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi: yüzde 9

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 11,22 iken, bu anket döneminde yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu döviz beklentisi: 19,54 TL

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,82 TL iken, bu anket döneminde 19,54 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,61 TL ve 23,35 TL olarak gerçekleşti.

2022 büyüme beklentisi: Yüzde 5,1

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 oldu.