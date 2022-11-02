Merkez Barkası: Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

TCMB verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ağustosta 89 milyar 128 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, açıklandı.

Yayınlanan verilere göre, ağustosta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 260 milyon dolar, yükümlülükler 2 milyar 277 milyon dolar azaldı.

Net döviz pozisyon açığı 2,1 milyar dolar azaldı

Böylece net döviz pozisyon açığı, ağustosta 2 milyar 17 milyon dolar azalarak 89 milyar 128 milyon dolara indi.

Yurt içi bankalardaki mevduat 970 milyon dolar geriledi

Bu dönemde yurt içi bankalardaki mevduat 970 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları 446 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 259 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise ağustosta bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 4 milyar 330 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1 milyar 60 milyon dolar ve ithalat borçları da 993 milyon dolar artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan krediler arttı

Yurt içinden sağlanan kredilerde kısa vadeliler 1 milyar 622 milyon dolar ve uzun vadeliler 2 milyar 707 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeliler 733 milyon dolar, uzun vadeliler 1 milyar 321 milyon dolar arttı.

Ağustosta kısa vadeli varlıklar 151 milyar 540 milyon dolar ve kısa vadeli yükümlülükler 82 milyar 561 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise ağustosta bir önceki aya göre 371 milyon dolar artarak 68 milyar 978 milyon dolara çıktı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde gerçekleşti.