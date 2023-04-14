Merkezi Kayıt Kuruluşu ilk çeyrekte 9,9 milyar lira topladı Merkezi Kayıt Kuruluşu, ocak-mart ayları arasındaki performansı aktardı. Kurum ilk çeyrekte 10 şirketi halka arz etti. Toplam 6 milyon 641 bin 118 yatırımcıdan 9,9 milyar lira toplandı.

AA

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), ocak-mart döneminde 10 şirketin halka arz edildiğini ve halka arza katılan 6 milyon 641 bin 118 yatırımcıdan 9,9 milyar lira toplandığını duyurdu.

MKK, 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin gelişmeleri sosyal medya platformlarından duyurdu.

Buna göre, toplam menkul kıymet değeri ilk çeyrekte 6,8 trilyon liradan 6,9 trilyon liraya çıktı.

İlk çeyrekte açılan hesap sayısı 2 milyon 157 bin 74'e oldu.

Ocak, 2023'te en çok hesabın açıldığı ay oldu

Ocak, 2023'te 964 bin 522 ile en çok hesabın açıldığı ay olarak dikkati çekti.

Bakiyeli yatırımcı sayısı ilgili dönemde 7 milyon 175 bin 961'e çıkarken, pay piyasalarındaki 4 milyon 245 bin 318 yatırımcının portföy değeri 5,4 trilyon lira oldu.

En çok yeni yatırımcı 21-40 yaş grubu erkekler

Bu yıl sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 453 bin 948 olurken, en çok yeni yatırımcı 189 bin 636'yla 21-40 yaş grubu erkeklerden oluştu.

Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 111 bin 687 kişi olarak açıklandı.

Kurumsal yeni yatırımcıların sayısı ise 8 bin 674 olarak kayıtlara geçti.

Portföy değeri 932,5 milyar liraya çıktı

2023'ün ilk çeyreğinde yatırım fonlarının portföy değeri 932,5 milyar liraya yükselirken, yatırımcı sayısı da 3 milyon 711 bin 863'e çıktı.

Aynı dönemde, 250 şirketin toplam ihraç ettikleri borçlanma araçlarının nominal değeri 129 milyar lirayı buldu.

Bu şirketlerin 61'i reel sektör, 189'u da diğer ihraççı şirketlerden oluştu.

Kitlesel Fonlama Sistemi'ne katılan 17 bin 898 yatırımcının toplam portföy değeri 308 milyon 938 bin 463 lira oldu.