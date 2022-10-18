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    Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetler rekor kırdı

    Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değerinin 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdığı bilgisi paylaşıldı.
    • 18.10.2022 - 15:38
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    Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetler rekor kırdı

    Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Veri Analiz Platformu pay senetleri ile ilgili verileri paylaştı.

    Menkul kıymetlerin değeri de 5 trilyon lirayı aştı

    Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde saklanan pay senetleri değerinin 4,16 trilyon liraya ulaşmasıyla birlikte toplam menkul kıymetlerin değeri de 5,13 trilyon lira ile rekor seviyeye çıktı.

    Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetler rekor kırdı #1

    Pay senetleri değerinin artışının etkisi var

    Söz konusu yükselişte, pay senetlerinin değerinin 4,16 trilyon liraya ulaşması etkili oldu.

    AA'nın haberine göre, MKK nezdinde saklanan diğer menkul kıymetlere bakıldığında, toplam rakamın 230,91 milyar lirasını devlet iç borçlanma senedi, 549,69 milyar lirasını yatırım fonu, 182,6 milyar lirasını özel sektör borçlanma aracı ve 938,93 milyon lirasını yapılandırılmış ürünler oluşturdu.


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