Merkezi yönetim bütçesi ağustosta 51,3 milyar TL fazla verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı ağustos ayına ilişkin bütçe istatistiklerini yayınladı. Temmuz ayından sonra ağustosta da bütçe fazlası verildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin yayınladığı bütçe istatistiklerine göre, merkezi yönetim bütçesi ağustosta 51,3 milyar TL fazla verdi.

2023 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 562,7 milyar TL, bütçe gelirleri 614 milyar TL ve bütçe fazlası 51,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 475,5 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 138,4 milyar TL olarak kaydedildi.

Bütçe temmuz ayında 48,6 milyar TL fazla kaydetmişti.

Ocak-Ağustos döneminde bütçe açığı 383,4 milyar TL

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 3 trilyon 382,1 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 998,7 milyar TL ve bütçe açığı 383,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 982 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 16,7 milyar TL olarak kaydedildi.

Bu dönemde vergi gelirleri 2 trilyon 595 milyar 811 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 336 milyar 509 milyon TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki giderlerde ise faiz harcamaları 400 milyar 100 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 2 trilyon 982 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşti.