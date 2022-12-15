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    Merkezi yönetim bütçesi kasımda fazla verdi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. İki ay aradan sonra kasım ayında bütçenin artıya döndüğü aktarıldı.
    • 15.12.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 12:01
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    Merkezi yönetim bütçesi kasımda fazla verdi

    Hazine'nin kasım ayına ilişkin açıkladığı bütçe gerçekleşmelerine göre, 2022 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 239,4 milyar TL, bütçe gelirleri 347,7 milyar TL ve bütçe fazlası 108,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

    Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 215 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 132,7 milyar TL oldu.

    Kasım'da vergi gelirlerindeki hızlı artış dikkat çekti

    Kasım'da vergi gelirlerinin arttığı, buna karşın harcamalar içinde faiz harcamaları ve cari transferlerde ciddi gerileme olduğu görüldü.

    Bu dönemde vergi gelirleri geçici kurumlar vergisi ödemelerinin de etkisiyle 312 milyar TL'ye yükseldi. Ekim ayında vergi gelirleri 181,8 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

    Bakanlığın açıkladığı verilere göre Ekim'de 61,1 milyar TL olan faiz harcamaları 24,4 milyar TL'ye geriledi. Ekim'de 102,9 milyar TL olan cari transferler ise 79 milyar TL seviyesine düştü.

    Merkezi yönetim bütçesi kasımda fazla verdi #1

    Kur korumalı mevduata aktarım olmadı

    Kur korumalı mevduat kapsamında kasım ayı itibariyle bütçeden aktarım yapılmadı. Böylelikle kur korumalı mevduatın 9 aylık maliyeti 91,6 milyar TL'de kaldı.

    Merkezi yönetim bütçesi kasımda fazla verdi #2

    BOTAŞ’a aktarım olmadı

    Kasım ayında BOTAŞ’a da borç verme ve cari transfer yoluyla aktarım yapılmadı. BOTAŞ’a bu yıl borç verme kanalından 121,4 milyar TL, cari transfer yoluyla 5 milyar TL aktarım yapılmıştı.

    Merkezi yönetim bütçesi kasımda fazla verdi #3

    Ocak-kasım dönemi itibariyle bütçe ekside

    Bütçe Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verirken ilk 11 ayda ise 20,45 milyar TL açık verdi. Bütçede 11 aylık gerçekleşmelere bakıldığında bütçe dengesinin ekside, faiz dışı dengenin ise artıda olduğu görülüyor.

    Bakanlığın verilerine göre, ocak-kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2,57 trilyon TL, bütçe gelirleri 2,55 trilyon TL ve bütçe açığı 20,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 2,28 trilyon TL olurken aynı dönemde faiz dışı fazla 272,2 milyar TL olarak gerçekleşti.


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