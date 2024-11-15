Merkezi yönetim ekim bütçe dengesi açıklandı

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 769 milyar 207 milyon lira, giderleri 955 milyar 478 milyon lira oldu.

Bütçe gelirleri ekimde 769 milyar 207 milyon lira, giderleri 955 milyar 478 milyon lira olarak hesaplandı

Ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,4 artarak 769 milyar 207 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 67,9 artışla 955 milyar 478 milyon liraya ulaştı.

OCAK-EKİM BÜTÇESİ

Ocak-ekim döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,1 yükselerek 6 trilyon 853 milyar 826 milyon liraya çıktı.

Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 79,4 artarak 8 trilyon 114 milyar 115 milyon lira oldu.

AYLIK VE 10 AYLIK AÇIK

Bütçede ekimde 186 milyar 271 milyon lira, ocak-ekim döneminde 1 trilyon 260 milyar 289 milyon lira açık oluştu.

