Merkezi yönetim nisan ayı brüt borç stoku verileri açıklandı Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 4 trilyon 588,1 milyar lira olarak belirlendi.

AA

Merkezi yönetimin borç stoku aylık veriler halinde yayınlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 4 trilyon 588,1 milyar lira oldu.

Borç stokunun para birimi dağılımı

Borç stokunun 1 trilyon 736,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 2 trilyon 851,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Marttaki borç stoku

Merkezi yönetim borç stoku, mart itibarıyla 4 trilyon 487 milyar lira olarak gerçekleşmişti.