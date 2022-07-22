Mersin, dalış turizmi ile öne çıkıyor

Turizmin çeşitlendirilmesi amaçlanırken, dalış da bu amaca hizmet eden branşların içine giriyor.

Mersin'in mavi suları turizme hizmet ederken, dalış için de elverişli bir parkur olma özelliği taşıyor.

Doğal resifleri ve su altı canlı çeşitliliğiyle öne çıkan Mersin'de, her seviyedeki dalgıçların faaliyette bulunabileceği lokasyonlar yer alıyor.

Silifke ve Erdemli ilçelerinde dalış zevki sürüyor

Mersin'in özellikle Silifke ve Erdemli ilçelerindeki mavi ve yeşilin buluştuğu koylar, dalış turizmi için bölgeye gelenlere su altı yaşamı gözlemleme fırsatı sunuyor.

Turistler, geçirdikleri zamana farklı bir etkinlik sığdırmak için Silifke ve Erdemli'deki mavi ve yeşilin buluştuğu koylarda dalış imkanı da buluyor.

Yerli ve yabancı turistin uğrak noktası

Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridi öne çıkan Mersin, plajlarında ve keşfedilmemiş koylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Günübirlik dalış mümkün

Günübirlik eğitimlerle suya dalmaları öğretilen turistler ve dalgıçlık eğitimi bulunanlar, Doğu Akdeniz'in maviliklerinde su altı güzelliklerini de keşfedebiliyor.

"Mersin bölgesinde dalış hiç durmuyor"

Dalış eğitmeni Ertuğrul Çete, sezonun başlamasıyla dalış turizminde de hareketlilik yaşandığını söyledi.

İklim koşulları sayesinde Mersin sahillerinin yılın 12 ayı dalış tutkunlarını ağırladığını belirten Çete, "Mersin bölgesinde dalış hiç durmuyor, hep devam ediyor. Bunun yanı sıra turizm sezonunun açılmasıyla dalışlarımızın yoğunluğu arttı. Çevre iller daha yoğunlukta olmakla beraber Türkiye'nin birçok kentinden gelen misafirlerimiz oluyor. Su altını ilk defa keşfedenler çok heyecanlı oluyorlar. Su altında birçok canlıyı görüyor ve mutlu oluyorlar." diye konuştu.

"Suyun altı büyüleyici"

Dalış yapan turistlerden Kadir Akın, İstanbul'dan iş için Mersin'e geldiğini ve bir günlük tatilini su altına dalışla değerlendirdiğini anlattı. İlk defa dalış yaptığını aktaran Akın, "Suyun altı büyüleyiciydi. Renkler, balıklar çok güzeldi, herkese tavsiye ediyorum. Daha önce de Mersin'e gelmiştim ama dalış yapma fırsatım olmamıştı." dedi.

"Su altındaki canlılık giderek artıyor"

AA'nın haberine göre, Adana'dan tatil için bölgeye gelen Ömer Gültekin Akıncı da kentin su altı zenginliğinin mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etti. Daha önce de bölgede dalış yaptığını belirten Akıncı, su altındaki canlılığın önceki yıllara göre daha fazla olduğunu kaydetti.