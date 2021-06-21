Her yaz sezonunda on binlerce insanın uğrak yeri olan Mersin plajları hazırlıklar tamamlandı.

1 Haziran itibariyle plajların açılması ve havanın ısınmasıyla vatandaşlar yüzünü Mersin plajlarına döndü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kızkalesi, Susanoğu, Yapraklıkoy, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy halk plajlarında dört dörtlük hazırlık yapan Büyükşehir ekipleri, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Sosyal mesafeli adalar oluşturularak yerleştirilen şezlonglar, sayısı artırılan duş, tuvalet ve soyunma kabinleriyle vatandaşlara rahat bir ortam sunuluyor. Hijyen rutinleri sıklaştırılan sahiller de şezlonglar da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

YENİ PLAJ GELİYOR

Bu plajlara yakın zamanda Limonlu Plajı da eklenecek.

Mersin halk plajları sezona hazır VİDEO

<br />

PLAJDA ÇADIR HİZMETİ

Büyükşehir’in çadır hizmeti sunduğu Kocahasanlı Plajı’nda vatandaşlar, ister kendi çadırlarını kurabiliyor ister Büyükşehirin çadır hizmetinden yararlanabiliyor. Töbank ve Liparis’te ise şezlongun yanı sıra loca hizmeti de sunuluyor.

PLAJLARDA MAVİ BAYRAKLAR DALGALANIYOR

Mersin sahilleri, yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahip Mersin’de halk plajları her yıl “mavi bayrak” unvanıyla taçlanıyor. Kızkalesi Plajı'nda 1, Susanoğlu Plajı'nda ise 2 mavi bayrak yer alıyor.