Mersin Kızkalesi'nde turizme gurbetçi dopingi Mersin'deki Kızkalesi, dingin bir tatil yaşamak isteyenlerin adresi iken bölgedeki tesisler, yurt dışından tatile gelen gurbetçiler ile şenleniyor.

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AA

Denizi, kumlu plajı ve ekonomik otelleriyle tatil sezonunda çok sayıda turisti ağırlayan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, gurbetçiler tarafından da tercih ediliyor.

Kızkalesi, çevresindeki antik kent ve ören yerleriyle de ziyaretçilerine alternatif gezi imkanı sunuyor.

Mersin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ni tercih eden gurbetçiler, sezonun hareketli geçmesini sağlıyor.

GURBETÇİLER TURİZMİ CANLANDIRIYOR

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, yurt dışında yaşayan vatandaşların tatil için gelmeleriyle turizmde büyük hareketlilik yaşandığını söyledi.

DAHA ÇOK İNGİLTERE VE FRANSA'DAKİ GURBETÇİLER GELİYOR

Bu yıl özellikle İngiltere ve Fransa'da yaşayan gurbetçilerin Kızkalesi'ni tercih ettiğini belirten Öztop, şu değerlendirmede bulundu:

Gurbetçilerin temmuzun ikinci haftasından sonra bölgeye gelmelerinden dolayı ciddi hareketlilik yaşıyoruz, bölge turizmcilerinin yüzleri gülüyor. Gurbetçiler sayesinde turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Gurbetçilerimiz eylülde de rezervasyonlarını yaptırdı. Kızkalesi'ndeki turistik tesislerdeki doluluk oranı, eylülde de yüzde 50-70 gibi görünüyor.

EYLÜLDE TATİL

Öztop, eylül ayının da turizmciler açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Dinginliği ve sessizliği tercih eden bir kitle var. İşletmeciler olarak eylül ayına hazırız. En güzel tatil eylülde yapılır ve tüm tatilcilerimizi eylülde de Kızkalesi'ne bekliyoruz." diye konuştu.

"DENİZİ GÜZEL"

Tatil için Kızkalesi'ne giden İsmet Özdemir, burayı denizini beğendiği için tercih ettiğini dile getirerek, "Hava sıcaklığı 36, deniz suyu sıcaklığı ise 32 derece. Kızkalesi tatil için en ideal yerlerin başında geliyor." diye konuştu.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Ailesiyle bir haftalık tatil için Rusya'dan Kızkalesi'ne giden Svetlana Nizhnik ise buraya gelmeden önce internet üzerinden araştırdığını anlatarak, "Ailemle birlikte geldim ve burayı çok beğendik, herkesi buraya bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)