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    Mersin Taşucu Limanı'nın özelleştirme ihalesi yapıldı

    Mersin'in Silifke ilçesinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan Taşucu Limanı ve üzerindeki taşınmazların nihai pazarlık görüşmeleri, daha önceki kapsamda gerçekleştirildi.
    • AA
    • 22.09.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 17:34
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    Mersin Taşucu Limanı'nın özelleştirme ihalesi yapıldı

    Silifke ilçesinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan Taşucu Limanı ve üzerindeki taşınmazların pazarlık görüşmelerinin son bulduğu bilgisi geldi.

    EN YÜKSEK TEKLİF, 684 MİLYON LİRA OLDU

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait, Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'ndeki Taşucu Limanı'nın ve geri sahasında yer alan sanayi tesis alanı ile üzerinde bulunan tüm yapı ve tesislerin bir bütün halinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 684 milyon lirayla CEY Grubu Ortak Girişimi, Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ ve Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret AŞ verdi.

    Mersin Taşucu Limanı nın özelleştirme ihalesi yapıldı #1

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