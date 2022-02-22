Mersin'de çarkıfelek yetiştirdi, kilosunu 100 liradan satıyor

Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Fatih Serin, bir arkadaşı ile birlikte ailesinin kullanmadığı seraya çarkıfelek dikti. Serin, şimdi aldığı ürünün kilosunu 100 liraya satıyor.

Ankara’da Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nde eğitim gören 21 yaşındaki Fatih Serin, bir arkadaşı ile birlikte Mersin’in Erdemli ilçesinde ailesinin kullanmadığı serayı tropikal meyvelerden "aşk meyvesi" olarak da bilinen passiflora dikerek değerlendirdi.

KİLOSU 100-120 LİRA ARASINDA SATILIYOR

Mersin’de üniversite öğrencisi gencin örtü altında yetiştirerek ilk hasadını yaptığı Türkiye’de çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passifloranın kilogram fiyatı 100 ile 120 lira arasında satılıyor.

YILDA 300 KİLOGRAM ÜRÜN ALINIYOR

Bir fidanın 10 yıl ürün verdiği, bir dönümde ilk yılda 300 kilogram, beşinci yıldan sonra 2 tondan fazla ürün alınabildiği kaydedildi.

Beşinci yıldan sonra 2 tondan fazla ürün alınabildiğini belirten Serin, meyvenin kilogram fiyatının 100 ile 120 lira arasında alıcı bulduğunu, perakende satışlarda ise bu rakamın 200 liraya kadar ulaştığına dikkat çekti.

“3 TONA KADAR ÜRÜN ALINABİLİYOR”

Yaklaşık 9 ay önce çarkıfelek meyvesini serasında ektiğini belirten genç girişimci Fatih Serin, "Daha önce burada domates fasulye gibi ürünler ekiliyordu. Artık onlar pek bir getiri sağlamıyor. Bizde bir arayışa girdik. Avokado, mango gibi tropikal meyveleri denemek istedik en mantıklısı bize Çarkıfelek geldi. Avokadoyu birçok çiftçi ekti, üretimi arttığı için fiyatının düşeceğini düşündük. Şu an bunun piyasası çok bilinmediği için iyi. Mersin’de ilk biz diktik daha sonrasında 3-4 çiftçi daha dikti.





İHRACATI BAŞLADI

Antalya tarafında biraz daha fazla yetiştiriliyor, yavaş yavaş artıyor ihracatı yapılmaya başlandı. Bir dönümde ilk sezonda 300 ile 500 kilogram arası bir hasat alınıyor, senede iki defa hasat yapılıyor, 3 tona kadar ürün hasat edilebiliyor. Eğer kendiniz satmak isterseniz 150 hatta 200 liraya kadar satabiliyorsunuz kilogramını. Tane ile de satılabiliyor. 3 tanesini 15 ile 30 lira arasında satıyorlar. Piyasası bilinmediği için daha esnek bir fiyat hakim.” dedi.