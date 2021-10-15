Mersin’de çarşı pazarda fiyat denetimi yapıldı

Zabıta ekipleri; Türkiye genelinde marketler, semt pazarları ve manavlarda fiyat-etiket kontrolü ile gıdaların üretim ve son tüketim tarihine yönelik denetim yaptı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi’nde de Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son dönemde özellikle gıda ürünlerinde görülen haksız fiyat artışları üzerine iş yerlerine yönelik denetimlerine ağırlık verdi.

DENETİMLER HAREKETLİLİK YAŞANAN BÖLGELERDE GERÇEKLEŞTİ

İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde; maske, mesafe, temizlik ve hijyen denetimi de gerçekleştirilen kontrollerde, eksiği görülen bazı işletme sahipleri uyarılarak, eksikleri tamamlamaları için süre verildi.

ÜRETİM VE SON TÜKETİM TARİHLERİ KONTROL EDİLDİ

Denetimde; market, manav ve semt pazarlarında satışa sunulan gıda ve çeşitli ihtiyaç ürünlerinin fiyat ve etiketleri tek tek incelenip, üretim ve son tüketim tarihleri kontrol edildi.

ETİKET FİYATI İLE KASA FİYATI AYNI MI DİYE BAKILIYOR

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatının da aynı olup olmadığı kontrol edildi.