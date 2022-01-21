Hava sıcaklıklarının düşmesi, seralarda ürün yetiştiren güney illerini de olumsuz etkilerken, çiftçiler kendi çözümlerini devreye sokarak ürünlerini koruma altına aldı.

Çiftçi, zirai don uyarısına karşı kendi önlemlerini alarak hava sıcaklığını 6 derecede sabit tutarak ürününü korumak için nöbet tutmaya başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yetkililerin zirai don uyarısı yapmasının ardından, narenciye ve domates yetiştiricileri zirai dona karşı bahçelerinde lastik, seralarda ise soba yakarak nöbet tutuyor.

SERALARDA SOBA YAKILDI

Erdemli'deki bazı çiftçiler, ürünlerinin olumsuz etkilenmemesi için bahçelerde lastik yakarak dumanlama yaptı, seralarında ise soba yaktı.

Mersin'de çiftçiler zirai don nöbetinde ViDEO

"NÖBET SABAHA KADAR SÜRECEK"

Çiftçi Yusuf Yılmaz, Nöbetin sabah saatlerine kadar devam edeceğini belirterek "Seradaki domates fidelerini don vurmaması için sobalarımızı yaktık ve seramızın içi şu anda 6 dereceye çıktı. Sabaha kadar uyumayacağız ve 6 derecenin altına düşürmemeye çalışacağız.





BU DOMATESLER RIZKIMIZ

Bu domatesler ailemizin rızkı ve fidelere çocuklarımıza bakar gibi bakacağız.





HASAT MARTTA

Soğuk havayı kazasız belasız atlatırsak martta ürünü hasat etmeye başlayacağız. Eğer biz dona karşı sobaları yakmaz da yatarsak tüm emeklerimiz boşa gider." diye konuştu.