Mersin'de ekmek 1,5 liradan 2 liraya çıktı

Mersin’de geçen hafta ekmeğe zam gelmiş ve sadece ilçelerde uygulamaya geçmişti. Şimdi merkezde de 200 gram ekmek 1,5 liradan satılırken, bugünden itibaren 230 gram ekmek 2 lira olduğu açıklandı.

Mersin merkezde 200 gram ekmek 1,5 lirayken, gramajı 230'a çıkartılarak 2 liraya yükseldi. Zam kararını Mersin Fırıncılar Odası açıkladı. Fırıncılar Odası, Mersin merkezde de ekmeğe bugünden itibaren geçerli zam kararı aldığını duyurdu.

İLÇELERDE ZAM GEÇEN HAFTADAN BU YANA UYGULANIYORKEN MERKEZE ZAM BUGÜN GELDİ

İlde geçen hafta ilçelerde zamlı fiyattan 2 lira olarak satılmaya başlanan ekmek, kent merkezindeki rekabet nedeniyle halen 1,5 liradan vatandaşa ulaşıyordu.

Fırıncılar Odası'nın bağlı bulunduğu üst kuruluş Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde yapılan toplantılar sonrasında kent merkezinde de ekmek zammına onay çıktı.

“MERSİN MERKEZDE BUGÜN İTİBARİYLE 230 GRAM EKMEK 2 LİRA OLDU”

Mersin Fırıncılar Odası Kayyum Başkanı Cevdet Tekbaş, Mersin'de 200 gram ekmek 1,5 liradan satılırken, üretim ve hammadde maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle bu zam kararını almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Tekbaş, “230 gram ekmek 2 lira olarak bugün itibariyle Mersin merkezde yürürlüğe girdi. Bugün itibariyle artık merkezde de ekmek 2 liradan satılıyor. İlçelerde bu zam uygulaması geçen hafta cuma günü başlamıştı. Mersin merkezde yaşanan rekabet nedeniyle zammı bir hafta gecikmeli verdik.” dedi.

“ZAMMIN GEREKÇESİ ARTAN MALİYETLER”

Fırıncıların çok uzun zamandır sıkıntı içinde olduklarını dile getiren Tekbaş, “Çoktandır zaten fırıncılarımız artan üretim ve hammadde maliyetleri nedeniyle yansıtamıyorlardı. Vatandaş açısından baktığımızda yapacak çok fazla bir şey yok. Nedenine gelince, ticari amaçla üretim yapanlar zarar ederse hiçbir anlamı kalmıyor. Ekmekte önceki fiyat tarifemiz kilogram fiyatı 7,5 liraydı, şu an yüzde 16'lık bir artışla 8,70 lira olarak uygulanmaya başlandı. Ama bir taraftan baktığımızda, diğer üretim maliyetleri, yakıt, elektrik ve hammadde giderlerindeki artışı herkes biliyor.

“UNUN ÇUVALI 120 LİRADAN 180-200 LİRAYA GELDİ”

Geçen yıl unun çuvalı 120 liraydı, şu an 180-200 lira aralığında. Yani yüzde 50-60 oranında bir ana hammadde maliyeti var. Bizim ana hammaddemiz un. Ona da yüzde 50-60 zam gelmesi, bizim aldığımız zam kararını açıklamaya yeter diye düşünüyorum.” diye konuştu.