Mersin'de erkenci kiraz hasadı zamanı Mersin'in Erdemli ilçesinde açık alanda yetiştirilen kirazlar kilogramı 35-40 liradan satılmaya başladı.

AA

Türkiye'nin çeşitli köşelerinde tarımsal ürünlerin hasadı yapılıyor. Mersin'de de hasadı başlayan ürünlerden birisi kiraz oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde açık alanda yetiştirilen kirazlar kilogramı 35-40 liradan satılıyor.

İlçe genelinde kiraz yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda yetiştiriliyor.

Olgunlaşan meyveler, özenle toplanılıyor

Koramşalı Mahallesi'ndeki bahçelerde olgunlaşan meyveler, işçiler tarafından özenle toplandı.

Kirazlar, hale gönderiliyor

Sandıklara konulan kirazlar, hale gidecek araçlara yüklendi.

Üretici kaliteden memnun

Üretici Hasan Yorgun, meyvenin kalitesinden memnun olduklarını söyledi.

İlk toplanan kirazlara ilginin yoğun olduğunu belirten Yorgun, "Ürünümüze özellikle yurt dışından talep çok fazla. Ürünümüz dalında kilogramı 35-40 liradan alıcı buluyor. Biz memnunuz." dedi.

Meyveler yurt içinde ve dışında satışa hazırlanıyor

Yorgun, meyveleri İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Kayseri'ye gönderdiklerini, Norveç, Almanya ve Rusya'ya da dış satım yaptıklarını dile getirdi.

"Kiraz erkenci tür"

Üreticilerin içinde Fatma Şimşek de 15 yıldır kiraz yetiştirdiğini yaptıklarını ifade ederek, "Yetiştirdiğimiz kiraz erkenci tür. Kaliteli olduğu için ihracatçılar tercih ediyor." diye konuştu.