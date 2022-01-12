Mersin'de jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahaların ihalesi

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Mersin'de 2 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihaleye çıkararak katılım şartlarını aktardı.

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

İKİ JEOTERMAL SAHA İHALE EDİLECEK

Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesinde terk edilmiş 2 bin 448 ve 2 bin 106 hektarlık iki jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, açık teklif artırma usulüyle ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

İHALELER MERSİN VALİLİK BİNASINDA YAPILICAK

Taban ihale bedelleri 129 bin 572 lira ve 112 bin 195 lira, geçici teminat bedelleri ise 3 bin 887 lira ve 3 bin 365 lira olarak belirlenen sahaların ihalesi, 24 Ocak Pazartesi günü Mersin Valiliği Hizmet Binası'nda yapılacak.