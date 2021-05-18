Mersin'de kayısı, üreticisini güldürüyor

Mersin’in Mut ilçesinde kilosu 6-7 liradan satılan kayısı, bu yıl da üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85’inin Mut ilçesinden karşılandığını belirten Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, kayısıdaki verim ve kalitenin yüksek olması sebebiyle bu yıl 80 bin ton ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

“KAYISILAR ZİRAİ İLAÇ KULLANILMADAN ÜRETİLİYOR”

Üretimleri hakkında bilgi veren Şeker, "İlçemizin sahip olduğu mikro klima özelliği sayesinde yetiştirilen kayısı kaliteli ve raf ömrü uzun olmaktadır. Tamamen organiktir ve zirai ilaç kullanılmamaktadır." dedi.

“HEDEF 80 BİN TON KAYISI İHRACATI”

Bu yıl kayısıdan 150 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen Şeker, şu an Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine 80 bin ton kayısı ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

“TÜCCAR KALİTEDEN ÜRETİCİ İSE FİYATLARDAN MEMNUN”

İç piyasaya 70 bin tonun üzerinde sofralık kayısı sunacaklarını belirten Şeker, "Fiyatlar çok çok iyi. Kayısı şu an 6 ila 7 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Üretici kaliteli kayısı yetiştirmenin karşılığını fazlasıyla alıyor. Tüccar kaliteden üretici ise fiyatlardan memnun." dedi.