Mersin'de kayısının kilosu 8 liraya düştü

Sebze ve meyve fiyatları, hasatla birlikte bereketlenince düşmeye başladı. Kayısının fiyatı da Mersin'in Mut ilçesinde 30 liradan 8 liraya indi.

Kayısı sezonu başladı. Üreticisine her zaman kazandıran kayısının fiyatı da bollaştıkça düşmeye başladı.

Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde, 15 ile 30 lira arasında seyreden kayısının kilosu 8 liraya düştü.

Tüccarlar fiyatı düşürdü

İHA'nın haberine göre, kayısı alımı yapan tüccarların bir araya gelerek fiyatları düşürdüğünü söyleyen üreticiler, "Bir işçinin günlüğü 200 lira, işçiye kayısıyı toplatıp hale götürsek 8 liradan satış yapılıyor. Komisyonuyla birlikte 5 liraya kadar düşüyor. Ama kayısıyı dalından seçmeden işçi olmadan kendimiz yapıyoruz. Komisyonu yok.

Iskarta daha kârlı

Iskarta kayısı alımı yapan tüccara 7 liradan veriyoruz. Iskarta kayısı daha kârlı. Rengiyle, aromasıyla ve tadıyla o güzelim kayısıyı ıskarta olarak vermeye mecbur kalıyoruz." dedi.