Üreticiler, bahçeden 400 kiloluk hasat gerçekleştirdi. Limon, kilosu 50 liradan çeşitli işletmelere gönderildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçiler, sezonun ilk lime cinsi limonunun hasadını yaptı.

Limon için 800 ağaçtan 400 kilogram hasat gerçekleştirildi.

Söz konusu ürünün bahçede kilosu 50 lira. Marketlerde ise 70 liradan satılıyor.

Kilogram fiyatı belli oldu

Limon, kilosu 50 liradan Türkiye’nin farklı otel ve restoranlarına gönderildi. Sezon sonunda lime cinsi limon bahçesinden 4 ila 5 ton ürün beklendiği bildirildi.

Mersin'de lime limonun hasadı başladı ViDEO

"800 ağaçtan 400 kilo ürün aldık"

İHA'nın haberine göre, kokusu ve aroması ile ağızlarda hoş bir tat bırakan lime cinsi limonun ilk senesinde hasada başladıklarını belirten tüccar Adnan Erdem, şöyle dedi:

"Bugün ilk Meksika lime misket limon dediğimiz ürünümüzün hasadına başladık. Silifke’de Türkiye’deki en büyük bahçedeyiz. 800 ağaçtan 400 kilo ürün aldık. Birinci kalite ürün. Bu bölge tropikal bölgedir.

"İyi tanıtırsak ülkemize katma değer katarız"



Biz üreticiden dalında kilosunu 50 liradan aldık. Lime cinsi limon marinasyon pasta, dondurma, kokteyl ve kozmetik sanayiinde kullanılıyor.

Limon dışı yeşil, içi yeşil, çekirdeksiz ve sulu olması özelliği ile dikkat çekiyor. Biz bunu iyi tanıtırsak ülkemize katma değer katarız. Bu ürün aynı zamanda kozmetik sanayiinde de kullanılmaktadır."