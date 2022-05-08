Mersin’de Malta eriği yani bilinen diğer adıyla yenidünyanın hasat dönemi başladı. Kilosu 15 liraya kadar alıcı bulan yenidünya, üreticisini memnun bıraktı.

Mersin bereketli toprakları ile tarıma hizmet ederken, mevsim itibarıyla birçok üründe de bugünlerde hasat yaşanıyor. Yenidünya yani Malta eriği de bu ürünlerden biri. Kışın yaşanan hava olaylarından zarar gören yenidünya, yine de ürün verimliliği ve 15 liraya yaklaşan kilo fiyatı ile üreticileri sevindirdi.

Mersin’in sarı altını yenidünya, diğer adıyla Malta eriğinde hasat dönemi başladı. Kilosu 15 liraya kadar alıcı bulan yenidünya, üreticisini mutlu etti.

Yenidünya hasadı 1 ay sürüyor

Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra birçok ülkeye de gönderilen yenidünya meyvesinin hasadının yaklaşık bir ay süreceği belirtildi.

İHA'nın haberine göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde yoğun olarak bahçeleri bulunan yenidünya meyvelerinin sararması göze hitap ederken, hasat dönemi de başladı.

Mersin’de Malta eriği üreticisi fiyattan memnun VİDEO

Kilosu 15 lira

Bahçelerde işçiler meyveleri özenle toplayarak kasalarla hale gönderiyor. Burada kalitesine göre meyvenin kilogramı 15 liraya kadar alıcı buluyor.

İç piyasaya ve yurt dışına dağıtılıyor

Başta İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafına gönderilen yenidünya meyvesi, Rusya, Azerbaycan, Arap ve AB ülkelerine de satılarak ülkeye döviz girdisi sağlanıyor.

Bir ağaçtan 100-150 kilo ürün

Bu meyvenin bir ağacı 100 ile 150 kilogram arasında ürün veriyor.

"Sıcak meyveyi etkiledi"

Yenidünya meyvesinin hasadına başladıklarını belirten Yusuf Kenan Eser, “15-20 kişiyle hasat yapıyoruz. Bu sene sıcak meyveyi biraz etkiledi. Buna şükür. Şu anda meyve türünden yoğun olarak yenidünya çıktı. Hasat yaklaşık bir ay sürüyor. Çalıştığımız insanlar da bizler de memnunuz.” dedi.

“Bu sene ürün biraz kısıtlı ama dalda kalan ürünümüz iyi”

Çok zor şartlar altında bu kalitede ürün yetiştirdiklerini söyleyen üretici Polat Şen ise, “Yoğun hasat dönemine başladık, fiyatlardan memnunuz. Kışın don oldu, meyvenin bir kısmı etkilendi. Geçenlerde de biraz güneş yaktı. Onun için bu sene ürün biraz kısıtlı ama dalda kalan ürünümüz iyi şükür.” diye konuştu.

“Talep oldukça fazla”

Üreticilerin yoğun hasat döneminde olduğunu aktaran sebze ve meyve alış satışı yapan hal esnaflarından Erkan Aylak, “Yenidünya meyvesine talep oldukça fazla. Kalitesine göre 15 liraya kadar satılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafına bu ürünleri pazarlıyoruz. Yurt dışına da satışlarımız oluyor. Aracı firmalarla başta Rusya, Azerbaycan olmak üzere Arap ve Avrupa ülkelerine bu ürünleri gönderiyoruz.” dedi.