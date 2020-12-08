Mersin’de mandalina dalında 1.5, markette 8 lira

Mersin’de narenciye hasadı devam ediyor. Koronavirüs salgınına karşı bir kez daha ön plana çıkan C vitamini deposu mandalina ve portakal kesimi aralıksız sürdürülüyor.

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir, ülke genelinde narenciyede bu yıl 5-6 milyon ton rekolte beklediklerini söyledi.

Fiyat farkına da dikkat çeken Demir, “Mandalina dalında 1.5-1.8 lira arasındayken, büyük şehirlerde 8 liraya; dalında 2.5-2.6 lira arasında olan portakal ise 10 liraya kadar çıkıyor.” dedi.

TÜRKÜLER SÖYLEYEREK HASAT YAPIYORLAR

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kürkçü Mahallesi'ndeki narenciye bahçelerinde mandalina ve portakal hasadı yapan işçiler, sabah saat 04.30'da yola çıkıyor..

Tarsus'un Beylice, Topaklık ve Meşelik köylerinden bahçelere gelen narenciye işçileri, bu günlerde satsuma cinsi mandalinanın hasadını gerçekleştiriyor. Türküler söyleyerek mandalina kesen işçiler, işlerinin kolay olduğunu belirterek, “Narenciye C vitamini deposu, sağlığımız için çok iyi. Biz topluyoruz, Türkiye'miz de yesin. Herkese afiyet olsun.” dedi.

“NARENCİYE HASADI SON SÜRAT DEVAM EDİYOR”

Narenciye bahçesinde hasat devam ederken Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir, Mersin'de narenciye hasadının en hızlı döneminde son sürat devam ettiğini söyledi. 3 Eylül'de erkenci mayer cinsi limona ihracat izni verilmesiyle narenciye hasadına başlandığını belirten Demir, daha sonra da erkenci mandalina, greyfurt ve erkenci portakal çeşitlerinin hasadına kademe kademe geçildiğini ifade etti.

“NARENCİYENİN ÇOK ÇEŞİDİ ÜRETİLİYOR”

Demir, “Narenciyenin çok fazla çeşidi üretiliyor artık. Covid-19 salgınıyla beraber de C vitamini bakımından çok önemli bir potansiyele sahip olan narenciye çeşitlerini halkımıza ve yurt dışına sunmak için hasadımız son sürat devam ediyor.” diye konuştu.

“DALINDA 1.5 LİRA, MARKETTE 8 LİRA”

“Ülkemizde bu yıl tüm çeşitlerde 5-6 milyon ton üretim bekliyoruz.” diyen Demir, narenciyenin bahçeden çıktığı fiyatla büyük şehirlerdeki market ve manavlarda satılan fiyatı arasındaki farka da dikkati çekti.

Demir, “Üreticimizin dalda sattığı mandalinanın kilo fiyatı kalitesine göre 1.5 lira ile 1.8 lira arasında değişiyor. Fakat İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere gittiğinde tüketicinin aldığı fiyat 5 lira ile 8 lira arasında rakamlar olduğunu duyuyoruz. Portakal ise bugün itibarıyla dalında 2.5 lira ile 2.6 lira arasında; marketlerde ise 5-10 lira arasında fiyat duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

“AŞIRI SICAK HAVA ISKARTA ORANINI ARTIRDI”

Narenciye üreticisinin yaşadığı sıkıntılara da değinen Oda Başkanı Demir, çiftçinin girdi maliyetlerinin yükselmesinin yanında 2020'nin Mersinli üreticiler açısından sıkıntılı bir yıl olduğunu dile getirerek, “Ocak ayında sel, şubatta don, mart-nisan aylarında dolu, mayısta sıcak poyraza maruz kaldık. En son ağustos ayında da 52-53 dereceleri görerek meyvelerin dış cephesinde yanıklar meydana geldi. Bunlar da ıskarta oranını artırdı. Iskarta oranları eskiden yüzde 5-6 civarında olurken, bu yılki en son sıcaktan yüzde 20-24 bandına kadar çıktı. Hasat sırasında işçiler burada seçiyorlar, ayrıca narenciye paketleme fabrikalarında tasnif edilirken de ıskarta seçiliyor ve en kaliteli, sağlıklı ürünler tüketicinin sofrasına gidiyor.” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİMİ PLANLAMAMIZ LAZIM”

Narenciye üretiminin Türkiye'ye yetecek düzeyde olduğunu, hatta her yıl biraz daha arttığını kaydeden Demir, ancak üreticiler aynı ürüne yönelince fiyatların da düştüğüne dikkat çekti. Mayer cinsi limonu buna örnek veren Demir, “Üretimimizi planlamamız lazım. Son yıllarda çok fazla mayer cinsi limon dikildi. Mayer cinsi limon ilk başta hasada 3-3.5 lira bandında başlarken, şu an 80 kuruş ile 1.2 lira arasında fiyatlara kadar düştü. Mayer limon bahçeleri yerine farklı ürünlere devam etmemiz lazımdı. Ovanın tamamında narenciyeye yönelmek yerine pamuğa devam etmeliydik mesela.” dedi.