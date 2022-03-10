Mersin’de marketlerin deposunda binlerce litre yağ ele geçti

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde 100’e yakın zincir market denetlendi. Ekipler denetlemeler sırasında depolarda satışa hazır halde bekletilen binlerce litre yağ ele geçirdi.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yapılan ve 100’e yakın zincir marketi kapsayan denetimler sonucunda binlerce litre yağ ele geçirilince, stokçuluk yaptıkları belirlenen marketlere ceza yağdı.

STOKÇULUK ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Zabıta ekipleri, stokçuluk başta olmak üzere fahiş fiyat ve hijyen denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen raf ile kasa fiyatı dengesizliği ve fahiş fiyat artışı ile depolarda ürün saklanarak stokçuluk yapıldığı yönündeki şikâyetler üzerine harekete geçti.

MARKET REYONLARINDA YAĞ GÖREMEYEN ZABITA, DEPOLARA BAKTI

Akdeniz Kaymakamlığına bağlı İSDEM ekipleri ve Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, market reyonlarında 5 litrelik yağların seyrek ya da hiç olmadığının fark edilmesi üzerine marketlerin depolarında inceleme yaptı.

SIVI YAĞ STOKU VE FAHİŞ FİYATA CEZA YAĞDI

Yapılan denetimlerde depolarda sıvı yağ paletlerinin ayrı ayrı yerlerde stoklanması dikkat çekerken, özellikle sıvı yağ stokladıkları ve bu ürünlerde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen marketler hakkında tutanak tutularak, Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.

"HİÇ KİMSENİN STOKÇULUK YAPMASINA VE FAHİŞ FİYATLARLA VATANDAŞI MAĞDUR ETMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Kentimizde başta valiliğimiz ve kaymakamlığımıza bağlı ekiplerle ilgili kurum ve kuruluşların sahada olması oldukça önemli. Özellikle son zamanlarda çeşitli manipülatif haberlerle piyasada oluşan dalgalanmaların hızla önüne geçmek için bizler de üzerimize düşen görevleri yapmaktayız. Denetimlerimiz aralıksız sürecektir. Temennimiz, bir an önce piyasaların olması gereken sürece dönmesini sağlamaktır. Hiç kimsenin stokçuluk yapmasına ve fahiş fiyatlarla vatandaşı mağdur etmesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.