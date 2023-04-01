Mersin'de özelleştirme kapsamındaki taşınmaz satıldı Özelleştirme kapsamında bulunan Mersin'deki taşınmazın en yüksek bedel verene satışı onaylandı.

AA

Mersin'de özelleştirme kapsamındaki taşınmazın satışı onayına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

En yüksek teklifi veren şirket, taşınmazı satın aldı

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mersin'in Tarsus ilçesi İncirlikuyu Mahallesi'nde bulunan taşınmazın, en yüksek teklifi veren şirkete satışına onay verildi.

Satış 7 milyon 500 bin lira bedelle oldu

Böylelikle şirketi, ihale şartnamesi çerçevesinde İncirlikuyu Mahallesi'nde bulunan taşınmaz, 7 milyon 500 bin lira bedelle satıldı.