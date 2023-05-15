Mersin'de polenin kilosu 300 lira Arıcılık için iklimin çok elverişli olduğu Mersin'de üretilen polenin kilosunun fiyatı cep yakıyor.

DHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar tarafından kovanlara kurulan tuzaklarla elde edilen vitamin deposu polen, kilosu 300 liradan satılıyor.

Hasadına başlanan polen, salgın sürecinin ardından yurt içinde olduğu kadar Avrupa ülkelerinden de alıcı buluyor.

Arı yetiştiricileri polenlere en çok Avrupa’dan talep geldiğini kaydederek, özellikle Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelere polenleri gönderdiklerini belirtiyor.

Mersin Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Adem Kurt, bölgelerindeki polen üretimi ve ulaştıkları pazar hakkında bilgi verdi.

Mersin'de 100 ton polen üretimi yapılıyor

Mersin Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Adem Kurt, yaklaşık 100 ton polen üretimi yapılan kentte arıcılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtti.

Kilosu 300 liradan satılıyor

Kilosu 300 liradan satılan polenlerin, meşakkatli bir süreçten geçtikten sonra elde edildiğini kaydeden Kurt, çalışmalarını şöyle özetleri:

Arıcılıkta modern ve polen tuzaklı kovanların kullanılmaya başlanmasının ardından polen üretimi arttı. Bölgemizde, dönemde yaklaşık 100 ton polen üretimi yapılıyor. Bal ve arı sütünün yani sıra polene olan ilgi de son zamanlarda arttı. Vitamin deposu polen daha çok Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Polene rağbet arttı

Erdemli ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 450 rakımlı Esenpınar Mahallesi'nde eşiyle arıcılık yapan Fazilet Tipi ise şöyle konuştu: