Mersin'de polenin kilosu 300 lira

Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar tarafından kovanlara kurulan tuzaklarla elde edilen vitamin deposu polen, kilosu 300 liradan satılıyor.
Hasadına başlanan polen, salgın sürecinin ardından yurt içinde olduğu kadar Avrupa ülkelerinden de alıcı buluyor.
Arı yetiştiricileri polenlere en çok Avrupa’dan talep geldiğini kaydederek, özellikle Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelere polenleri gönderdiklerini belirtiyor.
Mersin Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Adem Kurt, bölgelerindeki polen üretimi ve ulaştıkları pazar hakkında bilgi verdi.
Mersin'de 100 ton polen üretimi yapılıyor
Mersin Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Adem Kurt, yaklaşık 100 ton polen üretimi yapılan kentte arıcılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtti.
Kilosu 300 liradan satılıyor
Kilosu 300 liradan satılan polenlerin, meşakkatli bir süreçten geçtikten sonra elde edildiğini kaydeden Kurt, çalışmalarını şöyle özetleri:
Arıcılıkta modern ve polen tuzaklı kovanların kullanılmaya başlanmasının ardından polen üretimi arttı. Bölgemizde, dönemde yaklaşık 100 ton polen üretimi yapılıyor. Bal ve arı sütünün yani sıra polene olan ilgi de son zamanlarda arttı. Vitamin deposu polen daha çok Avrupa ülkelerine gönderiliyor.
Polene rağbet arttı
Erdemli ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 450 rakımlı Esenpınar Mahallesi'nde eşiyle arıcılık yapan Fazilet Tipi ise şöyle konuştu:
20 yıldır arıcılık işi ile ilgileniyoruz. 150 kovanımız bulunuyor. Yaklaşık bir aylık sürecek olan polen hasadına başladık. Bu yıl havaların yağışlı gitmesi nedeniyle rekolte yüzde 50 oranında arttı. Daha önceleri fazla tüketilmeyen polen, son iki yıldır büyük rağbet görüyor.