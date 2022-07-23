Mersin'de Silifke incirinin Dubai ve Katar yolculuğu başladı

Mersin'de incir hasadı başladı. Hasat, iki ay sürüyor. Bu sezon 960 ton hasat bekleniyor.

Mersin meyve üretiminde öne çıkarken, hasadı yapılan incir şu anda en çok aranan ürün olarak ilgi görüyor.

Mersin’in Silifke ilçesinde hasadı yapılan ve dalında 20 ila 30 liradan satılan incir üreticilerin yüzünü güldürürken, toplanan incirler Dubai ve Katar’a ihraç ediliyor.

İncir, tezgahlarda 20 ila 30 lira arasında satılıyor

Silifke'de özellikle Göksu Vadisindeki Keben, Sabak, Senir, Nuru, İmambekirli, Evkafçiftliği ve Kargıcak mahallelerinde üretimi sıklıkla yapılan incir, yurdun değişik yerlerine gönderilmenin yanında üreticiler tarafından yol kenarlarında kurulan tezgahlarda da 20 ila 30 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

"Bu yıl 960 ton incir hasadı bekliyoruz"

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, 210 dönüm arazideki incir ağaçlarından bu yıl 960 ton incir hasadının beklendiğini kaydetti.

Dubai ve Katar’a ihraç ediliyor

Doygun, hasadı yapılan incirin Dubai ve Katar’a ihraç edildiğini; İstanbul, Ankara, Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere talebe göre Türkiye’nin değişik illerine de gönderildiğini belirtti.

"En erken incir bizim yöremizde çıkıyor"

Erkencilik ve damak zevki bakımından Silifke yöresi ve Göksu Vadisi'nde üretilen incirlerin ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Doygun, şunları söyledi:

“Göksu Vadisi'nin mikro klima özelliğinden dolayı ayrı bir damak zevkine sahiptir. En erken incir de bizim yöremizde çıktığı ve hiçbir ilaç kullanılmadan organik olarak üretildiği için büyük rağbet görüyor. Bu nedenle de üreticimiz erken hasat yapıp iyi bir fiyattan sattığı için yüzü gülüyor.”

"İncir en çok satılan meyveler arasında"



İHA'nın haberine göre, üretici Sertaç Delal ise, “Günlük topladığımız incirlerimizi Türkiye’nin birçok iline gönderiyoruz. Dubai ve Katar’a ihracat oluyor. Şu an kilosunu 20 ila 30 liradan satıyoruz. Bölgemiz yaz meyveleri bakımından çok zengin bir bölge. Özellikle incir en çok satılan meyveler arasında yerini alıyor.” dedi.