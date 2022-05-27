Mersin'de siyah erikte ilk hasat yaşandı

Siyah erik sevenlerin yüzü Mersin'de yapılan ilk hasattan sonra gülmeye başladı. Üreticinin yüzünün de kilosuna 50 lira talep ettiği ürünün verimi ile gülmesi bekleniyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de, bölgenin siyah incilerinden siyah erikte hasat başladı.

Kilosunun 50 liraya satılması bekleniyor

Özellikle üzerindeki tozu gitmesin diye iki parmakla tek tek toplanıp bahçeden müşteriye giden ürünün kilosunun 50 liraya kadar satılmasının beklendiği belirtilirken, turizm bölgelerinden talep geldiği kaydedildi.

"Siyah inci" olarak tanınıyor

Son olarak Erdemli ilçesi Kocahasanlı bölgesinde onlarca dönüm alanda yetiştirilen bölgenin siyah incilerinden siyah erikte ilk hasat yapıldı.

Yarım kiloluk paketlerle pazarlanıyor

Toplanan erikler, tek tek yarım kiloluk kaselere yerleştirilerek müşteriye sunuluyor.

Siyah eriğe yoğun talep var

Başta turizm bölgeleri Antalya, İzmir, Aydın gibi illerin yanı sıra İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerden talep gelen siyah eriğin kilosunun 50 liraya kadar alıcı bulmasının beklendiği kaydedildi.

"Piyasadaki en erkenci siyah erik çeşidi"

İHA'nın haberine göre, siyah erik hasadı yapan üretici tüccarlardan Sinan Uğuz, "Bölgede en erkenci siyah erik çeşididir. Bu yılki soğuklardan dolayı 10-15 gün gecikmeli olarak hasada başlamış durumdayız. Ama kalitemiz güzel. Ama bu sene Akdeniz Bölgesi'nde çok ciddi dolu afetleri olduğu için meyve kalitelerinde sorun yaşanıyor. Ama bu bölge şanslı bir bölge. Ürünlerimiz hasar görmedi çok şükür. Hasada başlamış durumdayız. Belli bir piyasası yok şu anda ilk biz topluyoruz. Bakalım pazarda nasıl bir fiyat bulacak biz de merak ediyoruz ama 30 lira ile 50 lira arasında bir fiyatla alıcı bulacağını düşünüyoruz." dedi.