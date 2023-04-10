Mersin'de turfanda üzüm hasadı başladı! Kilosu iç piyasada 500 lira, ihracata 1.000 lira Mersin'de turfanda üzüm hasadı zamanı. Örtü altında yetişen üzümler iç piyasaya 500, dış piyasaya 1.000 liradan alıcı buldu.

DHA

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu Mahallesi’nde yaklaşık 200 dönüm alanda örtü altında yetiştirilen "Yalova İncisi" cinsi turfanda üzümde yılın ilk hasadı başladı.

İç pazarda kilosu 500 lira

İç piyasada kilosu 500 liradan satışa sunulan üzümler, yurt dışında 1.000 liraya alıcı buluyor.

İlerine olgunlaşan üzümlerle fiyatlar düşecek

İleriki aylarda olgunlaşan ürünlerin de piyasaya girmesiyle fiyatların düşeceği bildirildi.

Hem iç piyasa hem de yurt dışına gidiyor

Mevsimlik işçiler tarafından yılın ilk örtü altı üzüm salkımları dalından kesiliyor. Kesilen örtü altı üzüm salkımları, özenle paketlenerek hem iç piyasa hem de yurt dışı için hazırlanıyor.

Üzümler yurt dışında Avrupa ülkeleri, Rusya ve Orta Doğu'ya gönderiliyor

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlere gönderilen üzüm aynı zamanda Türkiye'ye döviz girdisinin sağlanması içinde başta Avrupa ülkeleri Rusya ve Orta Doğu'ya da ihraç ediliyor.

Seradaki üzümün hepsini alarak yurt içinin yanı sıra dışına ihracat için hazırlayan Ziraat Mühendisi Fatih Dizlek, Orta Doğu pazarına ihraçla da Türkiye’ye döviz kazandırdıklarını söyledi.

"Türkiye'nin ilk üzüm hasadı"

Gürbüz, Türkiye’nin nisan ayı olmasına rağmen halen etkisi altında olduğu kış şartlarına rağmen ilk üzüm hasadını yaptıklarını belirterek, şöyle söyledi:

Şu anda Türkiye’nin birçok ili halen kış mevsiminden çıkmadı. Şu anda yaz meyvesi dediğimizi üzümün Türkiye’deki ilk hasadını yapıyoruz. Bölgemizin, Mersin’in ve Silifke’nin mikroklima özelliği nedeni ile burası erkenci meyve cennetidir.

"Hasat, ihracat için önemli"

Seralarda ne kadar turfanda meyve hasadını artarsa Mersin’de bir o kadar ihracat noktası olacağını ifade eden Gürbüz, şöyle konuştu: