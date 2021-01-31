Mersin’de turunçlar salata sosu oluyor

Mersin’in en büyük değerlerinden biri olan turuncun farklı bir alanda daha kullanılması ve bir kısmının çöpe gitmemesi için çalışmalara başlandı.

Mersin’in Mezitli Belediyesi öncülüğünde Ar-Ge çalışmaları tamamlanan proje kapsamında turunçların salata ve yemeklerde sos olarak kullanılacağı bildirildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, proje paydaşlarıyla birlikte Mezitli Deresi kenarında atıl durumda bulunan turunç bahçesinde hasat yaptı.

KADIN KOOPERATİFLERİ DEVREDE

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan turunçlar, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi tarafından işlenerek salata ve yemek sosu haline getirilecek.

"UNUTULAN BİR MERSİN DEĞERİ"

Unutulan bir Mersin değerini yeniden hatırlatmak istediklerini söyleyen Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Gül Yılgör, “Atık haldeki turunçları üretime katkı sunarken, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden hatırlatmak istiyoruz. Bunun için çok değerli işbirlikleri geliştirdik.

TURUNÇLAR ÇÖPE GİTMEYECEK, DEĞERLENECEK

Daha önce çöpe giden turunçlar çok değerli üretimlere dönüşerek sıfır atık haline gelecek. Bu ekonomik açıdan güçlü ve son derece çevreci bir proje. Üretimi kadınlarımız yapacağı için kadın güçlenmesine de destek olacak. Mezitli Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve Toros Üniversitesi bir araya gelerek güç birliği yaptık. Daha güzel şeyler yapacağız.” dedi.

"SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN TARIMSAL ÜRETİM SON DERECE ÖNEMLİ"

Türkiye’de tarımsal üretimin gerilediğini ve buna bağlı olarak ücretlerinin arttığını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Tarımsal üretimde yaşanan sıkıntılara karşı atıl durumda olan turunçların daha fazla alanda değerlendirilebilmesi için proje geliştirdik. Özellikle pandemi sürecinde çok daha iyi gördük ki sağlıklı bir toplum için tarımsal üretim son derece önemli. Doğal meyve ve sebzelerden yapılan üretimler maalesef yeterince kullanılmıyor. Hem doğal üretime dikkat çekmek hem de atık haldeki bir ürünü değerlendirmek için son derece önemli bir proje. Halkımız, daha önce hiç tatmadıkları pek çok türevine sahip olacak.” ifadelerini kullandı.