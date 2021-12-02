Mersin'de yerli muz ucuzladı, ithali ise 20 lirayı aştı

Türkiye'nin muz üretim merkezi olan Mersin'de yerli muz fiyatları düştü ancak ithal uzun fiyatı ise yükselişini devam ettiriyor.

Yurt genelinde tüketilen her iki muzdan birinin üretildiği Mersin'de, seralarda yoğun hasat dönemi sürüyor. Hasatla birlikte üreticiler muzun birinci kalitesini aracılara 4 lira 80 kuruşu ile 5 lira arasında dalında satıyor.

YERLİ MUZ 7-9 LİRA, İTHAL MUZ 20 LİRA

Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasını karşılayan Mersin'de yoğun hasat dönemiyle birlikte yerli muzun kilogram fiyatı marketlerde 7 ile 9 liraya tüketiciye ulaşırken, ithali 20 lirayı aştı.

Hasatla birlikte üreticiler ise muzun birinci kalitesini aracılara 4 lira 80 kuruşu ile 5 lira arasında dalında satıyor.

"ÜRETİCİLERDEN VATANDAŞA YERLİ MUZ ÇAĞRISI"

Bunun üzerine hem kalitesi hem de fiyatı nedeniyle üreticiler, vatandaşlara "yerli muz tüketin" çağrısı yaptı.

İthal edilerek günlerce süren yolculukla Türkiye'ye getirilen muzun kilogram fiyatı ise 20 lirayı aşıyor. 20 ile 22 lira arasında ithal muzun satıldığını gören yerli üretici de, vatandaşlara yerli muz tüketin çağrısında bulunuyor.

"YERLİ MUZ ORGANİK VE LEZZETLİ"

3 bin 500 metre kare kapalı alanda üretim yaptığını belirten Mehmet Göküş, "Muzumuz 'Anamur azmanı' olarak geçiyor, yerlidir. Muzlarımız daha organik ve lezzetlidir. Bizden kilogramı 4,8 ila 5 liradan alınıyor, piyasada ise 6,5 ila 9 liraya kadar satılıyor. İthal muza gelince, ithal muz çürümesini önlemek için sürekli gaz pompalanarak gemilerle geliyor. Bizler halkımızın yerli ve milli muzumuzu tüketmesini tavsiye ediyoruz. Yerli muzumuz organik ve katkısız olarak daha iyi bir gıdadır. Marketlere geldiğiniz zaman ithal muz 20 lira ile 22 lira arasında. İthal muz bizim muzumuzdan bence daha kalitesiz bir ürün. Bizim muzlarımız daha doğal ve doğal olarak da tüketicilerimize sunuyoruz. Aroması da daha güzeldir." dedi.

"YERLİ MUZUN AROMASI İTHALDEN İYİ"

Hem muz üretimi yapan hem de sarartma ve paketleme tesisi bulunan Yusuf Kırış ise, "Hem üreticiyim, hem paketleme depomuz var, sarartma tesisimiz var. Yurt içine Türkiye geneline satışlar yapıyoruz. Muzun sera da kilogram fiyatı 5 lira. 5 liraya kesiyoruz, paketliyoruz, 6 liraya marketlere, dükkanlara, manavlara, pazara satıyoruz. Marketlerde 9 lira, 10 lira, ithal muz 20 lira. Bizim yerli muzumuzun aroması ithalden daha iyi. İthal muz Ekvator'dan gemiyle 45 günde geliyor, ilaçlı şekilde. Bizde ilaç yok, tamamen doğal. Depomuzda işliyoruz, suyla temizliyoruz, soğuk hava depolarımızda sarartıp, Türkiye piyasasına sunuyoruz." ifadelerini kullandı.